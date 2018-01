Öltanker vor Chinas Küste in Flammen: 32 Vermisste

Bei der Havarie zweier Schiffe vor der Ostküste Chinas ist ein Öltanker in Brand und wegen eines Lecks in Schieflage geraten. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua werden 32 Seeleute vermisst. Ob sie die Katastrophe überlebt haben, ist höchst ungewiss. Eine große Such- und Rettungsaktion ist angelaufen, auf der Meeresoberfläche ist ausgeflossenes Öl zu sehen.