JETZT LIVE: Wer kann Shiffrin stoppen?

"So viel ist das nicht"

Shiffrin fühlte sich im ersten Durchgang "wirklich gut, ich bin gut gefahren, die Piste war unglaublich". Trotz des schier astronomischen Vorsprungs gab sie sich nach dem ersten Lauf sogar noch verhalten und demütig: "1,47 Sekunden klingen viel, aber so viel ist das wieder auch nicht. In Wahrheit sind es nur ein paar Schwünge, die mir besser geglückt sind als den anderen Läuferinnen."