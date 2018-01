Forstarbeiter fällten Rathausplatz-Christbaum

Christbaum fällt am Wiener Rathausplatz: Forstarbeiter haben am Freitag die 25 Meter hohe Fichte aus Vorarlberg gefällt. Aus dem Holz werden diesmal keine Vogelhäuschen gemacht, der Baum wird am 17. März "Am Himmel" in Döbling beim Vorarlberger Funken-Fest verbrannt. Das Funkenfeuer ist ein alter Brauch, der am Funkensonntag – meistens der erste Fastensonntag nach dem Aschermittwoch – stattfindet und den Frühling bringen soll. Auf dem Rathausplatz selbst starten demnächst die Aufbauarbeiten für den Wiener Eistraum.