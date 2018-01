Ägypten: Heißluftballon abgestürzt - ein Toter

Der Ballon war Sicherheitskreisen zufolge von starkem Wind abgetrieben worden. Westlich von Luxor verlor der Pilot demnach in einer Höhe von rund 450 Metern die Kontrolle über den Ballon und musste in der Wüste notlanden. Mehreren anderen Ballons sei die Notlandung geglückt. Aus dem Unternehmen, das die Fahrt in dem Heißluftballon angeboten hatte, hieß es, der Pilot habe bei der Landung Schlimmeres verhindert.