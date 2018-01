„Die Regierung nimmt den Menschen alle Hoffnungen“

Unterstützung für SPÖ-Niederösterreich

Dass die Klausur in Niederösterreich stattfand, war kein Zufall, sondern als Unterstützung für die niederösterreichische Landespartei für die Landtagswahl am 28. Jänner gedacht. Die SPÖ habe "die positive Hoffnung, hier die Trendwende zu schaffen", so Kern. Spitzenkandidat Franz Schnabl warnte vor Türkis-Blau in Niederösterreich und einem sozialen Kahlschlag wie in Oberösterreich, wo ÖVP und FPÖ einen harten Sparkurs fahren.