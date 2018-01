Lagerhallenbrand in Italien: Angst vor Rauchwolke

Eine 2000 Quadratmeter große Lagerhalle unweit der norditalienischen Stadt Pavia ist am Mittwochabend in Flammen aufgegangen. Zahlreiche Wohnhäuser in der näheren Umgebung mussten wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Es wird befürchtet, dass beim Brand gesundheitsschädliche Stoffe in die Luft geraten sind.