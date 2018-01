Trump will „unehrlichste Medien“ auszeichnen

Mahnung an neuen Herausgeber der "New York Times"

Wenige Stunden zuvor hatte Trump Glückwünsche an die Adresse des seit 1. Jänner neuen Herausgebers der "New York Times" mit einer Mahnung verbunden. Er gratuliere Arthur Gregg Sulzberger, twitterte Trump. Allerdings sei dieses die letzte Chance der "scheiternden" Zeitung, die Vision ihres Gründers Adolph Ochs zu erfüllen.