Krawalle und Tote: Druck auf Irans Regime wächst

Erneut Unruhen in Teheran und anderen Städten

Die seit Donnerstag andauernden regimekritischen Proteste gingen nach Angaben des Staatsfernsehens auch in der Nacht auf Montag weiter. In mehreren Städten protestierten wieder Tausende gegen die Führung des Landes, so auch in der Hauptstadt Teheran. Nach Augenzeugenberichten griff die Polizei in verschiedenen Teilen der Metropole mit Wasserwerfern und Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen. Demnach waren zwischen den Demonstranten auch Krawallmacher, die Sachschäden anrichteten und Autos in Brand setzen wollten. In Teheran waren zuletzt rund 200 Menschen verhaftet worden, landesweit soll es nach nicht verifizierten Berichten bis zu 800 Festnahmen gegeben haben.