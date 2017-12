Kurz: „Wir fixieren Entlastung kleiner Einkommen“

EU-Ratspräsidentschaft: Österreich wird "aktiv" sein

Das neue Jahr werde, so Kurz, auch geprägt sein von der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft. Unser Land solle einen "Beitrag auf der europäischen Ebene leisten", aber auch "aktiv in der EU" sein. "Wir werden uns einsetzen, um durchzusetzen, was wir für richtig halten", so Kurz. Dazu zähle, so der Kanzler, der Außengrenzschutz, die Stärkung der EU bei großen Themen und gleichzeitig die Zurückhaltung bei Bereichen, die die Nationalstaaten viel besser lösen könnten. "In der EU sind wir zwar ein kleines Land, aber wir wollen eine starke Stimme."