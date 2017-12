„Politico“ reiht Kurz unter „Gewinner des Jahres“

Kritik wegen FPÖ-Regierungsbeteiligung

Kurz steht wegen der Einbeziehung der FPÖ in die neue türkis-blaue Regierung aber auch in der Kritik. Die FPÖ wird international mitunter als rechtspopulistisch bis rechtsextrem eingestuft. Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern hatten am Donnerstag zum Boykott der freiheitlichen Minister in der österreichischen Regierung aufgerufen. In dem Aufruf, der von "LeMonde.fr" im Internet veröffentlicht wurde, hieß es, "die Erben des Nazismus" hätten eine "Machtstellung in der neuen österreichischen Regierung" erlangt. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky sprach am Freitag umgehend von einem "durchschaubaren Manöver" des letzten Aufgebots der "vereinigten Linken".