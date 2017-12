„Für 750 Mitarbeiter geht's auf jeden Fall weiter“

"Wir werden da auch langfristig mehr Perspektiven haben", erklärte der Personalvertreter im Ö1-"Morgenjournal". Die große Frage sei nun, ob die Arbeitsplätze auch in Österreich bleiben. In Vorgesprächen habe sich IAG zu Österreich bekannt. Tankovits sieht "für die Bodenmitarbeiter gute Chancen". Was das fliegende Personal betrifft, würden die Standorte weiterhin in Deutschland sein, auch in Österreich. Das müsse geklärt werden, ebenso ob es einen Betriebsübergang geben werde.