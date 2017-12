Britisch-spanische IAG kauft Niki für 36,5 Mio. €

IAG: Ausrichtung von Niki passt "hervorragend" zu spanischer Billigairline Vueling

Die Transaktion soll über eine neu geschaffene Tochter der Billigairline Vueling erfolgen. Die Tochtergesellschaft wird in Österreich gegründet und von Beginn an eigenständig sein, berichtete das Branchenportal aero Telegraph am späten Abend. Details über den Markenauftritt und das Netzwerk der österreichischen Tochter will die IAG zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die Ausrichtung von Niki auf Freizeitdestinationen passe "hervorragend" zur eigenen Tochter Vueling, wird IAG-Chef Willie Walsh zitiert.