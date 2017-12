Dutzende IS-Opfer in Massengräbern entdeckt

Schon 2014 Massengrab gefunden

Im Dezember 2014 wurden die Leichen von 230 vom IS getöteten Menschen in einem Massengrab in der Provinz Deir Ezzor entdeckt. Im Juni 2015 töteten die Jihadisten in drei Tagen mehr als 200 Zivilisten, darunter auch Kinder, in der Stadt Kobane im Norden Syriens. Im November dieses Jahres wurden hunderte IS-Opfer in Massengräbern auf einer ehemaligen Militärbasis im Nordirak gefunden.