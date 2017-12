Gamer ruft Polizei - Unbeteiligter wird erschossen

Das sogenannte Swatting - bei dem zumeist von Gamern die Polizei gerufen wird, damit sie mit einem SWAT-Team das Haus eines anderen Gamers stürmt - hat in den USA das erste Todesopfer gefordert. Nach einem falschen Notruf ist in der Stadt Wichita im US-Staat Kansas ein Mann von der Polizei erschossen worden. Der Anrufer habe vorgegeben, es habe eine Schießerei und eine Geiselnahme gegeben, erklärten die örtlichen Behörden. Das habe sich aber als Schwindel herausgestellt. Ein Verdächtiger befindet sich in Haft.