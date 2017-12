Wie Österreich vom Ost-Aufschwung profitiert

Für Österreich ist durch den Aufschwung unter anderem eine Entspannung bei Lohn- und Sozialdumping aus dem Ausland absehbar. So sank etwa in Ungarn – von wo 2016 knapp ein Viertel der österreichischen Verdachtsfälle auf Unterentlohnung stammte – die Arbeitslosenquote binnen eines Jahres um knapp einen Prozentpunkt auf 4,1 Prozent. In Slowenien, im Vorjahr schwarzes Schaf bei unrechtmäßigen Entsendungen, gab es heuer um knapp zwei Prozentpunkte weniger Arbeitslose. Einen zusätzlichen Schub für das Land erwartet das IHS 2018: "Magna International plant, 1,2 Milliarden Euro zu investieren. Auch insgesamt nehmen Investitionen, kofinanziert durch die EU, zu und tragen das Wachstum", so Martin Kocher.