Jacky Kennedys letzte große Liebe mit 95 gestorben

An Jackies Seite bis zum Schluss

Sein Name ging aber vor allem durch seine Beziehung zu Jackie Kennedy in die Geschichte ein. Die beiden kannten sich seit den 1960er-Jahren, doch erst nach dem Tod von Aristoteles Onassis in den 1970ern wurden sie ein Paar. In den 1980ern traten sie schließlich Hand in Hand in der Öffentlichkeit auf – vereint durch gemeinsame Interessen wie Kunst, Musik und ihre Liebe zur französischen Sprache.