Jacky Kennedys letzte große Liebe mit 95 gestorben

Trauer um den Mann, der bis zuletzt an Jacqueline Kennedy Onassis’ Seite war: Maurice Tempelsman, Diamantenhändler und Jackies letzte große Liebe, ist im Alter von 95 Jahren gestorben.
Wie US-Medien wie das „People“-Magazin oder die „New York Times“ berichten, erlag er am Samstag (23. August) den Folgen eines Sturzes. Sein Sohn Leon bestätigte den Tod.
Vom Flüchtling zum Diamantenzar
1929 in Antwerpen geboren, floh Tempelsman 1940 mit seiner jüdischen Familie vor den Nazis nach New York. Aus bescheidenen Anfängen wurde er einer der mächtigsten Männer der Diamantenbranche. Er baute enge Beziehungen nach Afrika auf, vermittelte zwischen Regierungen und machte Millionen – nicht zuletzt auch durch seine Nähe zur amerikanischen Politik.
An Jackies Seite bis zum Schluss
Sein Name ging aber vor allem durch seine Beziehung zu Jackie Kennedy in die Geschichte ein. Die beiden kannten sich seit den 1960er-Jahren, doch erst nach dem Tod von Aristoteles Onassis in den 1970ern wurden sie ein Paar. In den 1980ern traten sie schließlich Hand in Hand in der Öffentlichkeit auf – vereint durch gemeinsame Interessen wie Kunst, Musik und ihre Liebe zur französischen Sprache.
Als Jackie 1993 die Diagnose Krebs erhielt, wich Tempelsman nicht mehr von ihrer Seite. Er zog sein Büro in ihre Wohnung, begleitete sie ins Krankenhaus und blieb bei ihr, bis sie im Mai 1994 starb. Er war der Mann, der Jackie in ihren letzten Jahren Sicherheit, Liebe und Nähe schenkte.
Ein bleibendes Vermächtnis
Auch nach ihrem Tod hielt er die Erinnerung lebendig: Auf Wunsch von John F. Kennedy Jr. ließ er eine Kopie von Jackies berühmtem Diamant-Ring – ihrem „Swimming Ring“ – anfertigen, damit dieser ihn seiner großen Liebe Carolyn Bessette zur Verlobung geben konnte.
Familie und Nachkommen
Maurice Tempelsman hinterlässt drei Kinder aus seiner Ehe mit Lilly Burkos (†2022), dazu sechs Enkel und sieben Urenkel.
