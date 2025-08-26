Super-GAU! Barcelonas Dani Olmo droht Saison-Aus

Der Registrierungs-Zoff um Dani Olmo geht in die nächste Runde. Nachdem der Spanier bereits vergangene Saison aufgrund von Barcelonas Finanz-Problemen vorerst nicht angemeldet werden konnte, droht sich die Causa nun zu wiederholen. Sollte das Urteil am 1. September gegen den spanischen Meister ausfallen, würde das für den Mittelfeldspieler das Saison-Aus bedeuten – zumindest vorläufig ...
Denn: Im Winter-Transferfenster könnte Barca einen neuen Versuch beantragen, Olmo zurück in den Kader zu holen. Ein zähes Hin und Her, das kein Ende zu finden scheint ...
Um den Registrierungs-Streit endgültig beiseite zu legen, müssten die Katalanen die 1:1-Regel befolgen. Heißt: Für jeden Neuzugang müssen Kosten im gleichen Umfang des Gehalts eingespart werden. Jährlich soll sich Olmo 9,38 Millionen Euro überweisen lassen, Barca würde somit wohl mehrere Spieler verkaufen müssen, um dauerhaft auf den 27-jährigen Europameister setzen zu können.
