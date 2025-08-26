Super-GAU! Barcelonas Dani Olmo droht Saison-Aus

Der Registrierungs-Zoff um Dani Olmo geht in die nächste Runde. Nachdem der Spanier bereits vergangene Saison aufgrund von Barcelonas Finanz-Problemen vorerst nicht angemeldet werden konnte, droht sich die Causa nun zu wiederholen. Sollte das Urteil am 1. September gegen den spanischen Meister ausfallen, würde das für den Mittelfeldspieler das Saison-Aus bedeuten – zumindest vorläufig ...