Richter im Schlafzimmer - auch bei uns sinnvoll?

Mit Sicherheit ist es vernünftig, sich als Regierung Gedanken darüber zu machen, wie man vor allem Frauen vor sexuellen Übergriffen noch besser schützen kann. Jedoch ist es ein Irrglaube, anzunehmen, dass sich alles in unserer Gesellschaft per Gesetz effizient regeln lässt. Dass Sex immer freiwillig sein muss, ist nichts, was man in einem Gesetzbuch festschreiben muss, sondern eine Selbstverständlichkeit. Das geplante Gesetz scheint also mehr ein stumpfes und wenig treffsicheres Schwert als ein effizientes Mittel zum Schutz vor Vergewaltigungen.