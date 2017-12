Neues Sex-Gesetz kommt: Vorher um Erlaubnis fragen

"Sex muss freiwillig sein. Und ist er nicht freiwillig, so ist er illegal." In seiner Weihnachtsrede spielte Schwedens Regierungschef Stefan Löfven auf die Folgen der #metoo-Kampagne an. In zahlreichen Ländern waren bekanntlich Fälle von sexueller Belästigung aufgetaucht - die Enthüllungswelle machte weder vor Hollywoodstars, noch vor renommierten Politikern halt.