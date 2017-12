Ex-Süßwarenfabrikant schießt um sich: Ein Toter

Großeinsatz in Moskau: Der ehemalige Besitzer einer Süßwarenfabrik hat am Mittwochvormittag auf dem Gelände der Fabrik im Süden der russischen Hauptstadt um sich geschossen und einen Mann getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Danach entkam der Schütze, obwohl die Polizei ihn noch stundenlang in dem Betrieb vermutete und schwer gesicherte Beamte das Gelände durchsuchten. Nur die Waffe, ein halb automatisches Jagdgewehr, sei gefunden worden, sagte Polizeisprecher Juri Titow dem Fernsehsender RBK.