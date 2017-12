Fahrgast: „Lenker handelte in böser Absicht“

Der Fahrer habe mit böswilliger Absicht gehandelt, berichteten russische Medien. Sie beziehen sich auf die Aussagen eines Fahrgasts. "Er schien ruhig zu sein", sagte der Mann demnach über den Lenker des Linienbusses. "Plötzlich, ohne Grund, trat er auf das Gas und fuhr auf das Trottoir." Er habe gedacht, der Bus hätte doch in jenen, der vor ihm an der Haltestelle stand, fahren können, oder in Bäume am Straßenrand. "Aber er fuhr absichtlich in die Unterführung."