Bus rast in Unterführung: Vier Tote in Moskau

Das Drama ereignete sich am Montag an der U-Bahn-Station Slawjanski Bulwar. Die Station befindet sich im Kutusowski Prospekt, einer Hauptstraße im Westen der russischen Hauptstadt, an der auch ein viel besuchtes Einkaufszentrum liegt. Behörden glauben russischen Medien zufolge aber nicht an einen Terrorakt. Es handle sich entweder um technisches Versagen oder um einen Fahrfehler, teilte die Moskauer Polizeiführung nach Angaben der Agentur Interfax mit.