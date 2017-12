Burschen fällen Baum - Pkw von Frau (27) Schrott

Mit einer unglaublich dummen Aktion haben zwei 19 und 21 Jahre alte Oberösterreicher mehrere Autofahrer gefährdet. Die Burschen schnitten in ihrem Heimatbezirk Braunau aus Langeweile am Montagabend einen Baum um und blockierten so eine Straße. Der Pkw einer 27-Jährigen, die nicht mehr ausweichen konnte, ist nicht mehr fahrtüchtig, mehrere Lenker konnten gerade noch stehen bleiben. Die jungen Männer leugneten zunächst auch noch alles - umfangreiche Ermittlungen waren notwendig.