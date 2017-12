Strache besingt jetzt auch die „großen Töchter“

So gehört etwa „Volks-Rock-'n'-Roller“ Andreas Gabalier zu den bekanntesten Verweigerern der neuen Bundeshymne. Er wehrte sich bislang vehement, die „großen Töchter“ zu besingen – und ermutigte seine Fans auch dazu, die alte Version der Hymne zu bevorzugen. Immerhin habe man das früher auch „so in der Schule gelernt“, alles andere sei ein „Gender-Wahnsinn“, so Gabalier noch im vergangenen Sommer.