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Ein „Derby“ gegen Voitsberg in Liga zwei will der GAK um Maderner (r.) verhindern.
Millionen am Spiel
GAK-Abstieg? „Drehen Rad
um zwei Jahre zurück!“
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Bundesliga-Highlights
Video: WSG fixiert Klassenerhalt, BW Linz zittert
Video: GAK vs. Altach
Regenschlacht, Traumtor und Last-Minute-Wahnsinn
Simon Seidls Treffer zum 1:1 rettete BW Linz die Chance auf den Klassenerhalt
BW-Linz-Finale vs. GAK
Peschek: „Wissen, welche Kraft wir daheim haben“
Der GAK remisierte, die Köpfe hingen aber unten.
Finale in Linz
Drama pur! Der GAK zittert um das nackte Überleben
Die Regenschlacht zwischen dem GAK und Altach endete in einem Remis.
SCR Altach gerettet
Last-Minute-Wahnsinn, aber GAK muss weiter bangen
Blau-Weiß Linz hat am letzten Spieltag ein Abstiegsfinale.
WSG gerettet
Blau-Weiß Linz sichert sich Abstiegs-Endspiel
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Polster: „… und Andi Herzog ist halt auch dabei“
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Sinner-Mania in Rom ++ Handballer um WM-Ticket
Real-Trainer Alvaro Arbeloa
Real unfair behandelt?
Arbeloa: „Niemand wird uns vorschreiben, …“
Folge von Mittwoch
Turnen, lachen, mitmachen: Philipp in Kufstein!
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Gutes Omen: Franz Stolz ist mit dem GAK daheim in Liebenau im Jahr 2026 unbesiegt
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GAK-Hoffnung:
„Das Stadion gibt uns eine ganz andere Energie“
Premier League
United erkämpft sich drei Punkte gegen Liverpool
Großer Jubel beim GAK
4:0-Heimsieg gegen WSG
GAK macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt
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