Schnee in Deutschland ++ Aufregung um Kanzler-Tour

Heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel sind am Mittwoch über den Süden Deutschlands gefegt. Es gab schwere Schäden. Außerdem: Kanzler Christian Stocker startete seine große Bürgerdialog-Tour durch Österreich. Doch bezahlt wird sie nicht von der ÖVP, sondern aus dem Budget des Kanzleramts. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.