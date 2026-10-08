Beratungsfirma in Innsbruck schlittert in Konkurs

Durch den Konkurs sind Dienstnehmer betroffen. Gläubigerforderungen können nun bis zum 28. Oktober über den KSV1870 angemeldet werden „Laut Angaben im Insolvenzantrag hat die Gesellschaft bereits seit 1,5 Jahren keine operative Tätigkeit mehr ausgeübt. Es ist die Schließung des Unternehmens beabsichtigt“, so der KSV1870.