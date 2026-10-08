Beratungsfirma in Innsbruck schlittert in Konkurs

Kaum ein Tag vergeht derzeit, an dem nicht mindestens eine Meldung über ein Insolvenzverfahren in Tirol bekannt wird. Am Donnerstag wurde die Pleite einer Beratungs- bzw. Entwicklungsfirma bekannt.
Betroffen ist die „Digital card solutions GmbH“ mit Sitz in Innsbruck. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) bekannt gibt, war das Unternehmen in der Beratung auf dem Gebiet Compliancevorschriften und -regulierungen, Entwicklung und Vermarktung entsprechender Web-Anwendungen tätig.
Durch den Konkurs sind Dienstnehmer betroffen. Gläubigerforderungen können nun bis zum 28. Oktober über den KSV1870 angemeldet werden „Laut Angaben im Insolvenzantrag hat die Gesellschaft bereits seit 1,5 Jahren keine operative Tätigkeit mehr ausgeübt. Es ist die Schließung des Unternehmens beabsichtigt“, so der KSV1870.
Das Unternehmen gehört zu einer Gruppe, wo bereits über fünf weitere Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.