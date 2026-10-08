Zahlungsmoral sinkt

KSV: „Die Privaten sind die Musterschüler“

Krone zu Mittag Clips
08.10.2026 16:45
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Beim Bezahlen zeigen sich in Österreich große Unterschiede: Jede fünfte Rechnung wird mittlerweile zu spät beglichen. Besonders der Bund lässt auf sich warten: Nur 76 Prozent der Rechnungen werden pünktlich bezahlt. Die Privaten machen es dagegen besser und begleichen ihre Rechnungen im Schnitt sogar früher. Was hinter dieser Entwicklung steckt und warum Unternehmen zunehmend unter verspäteten Zahlungen leiden, erklärt Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Gruppe, im Interview.

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