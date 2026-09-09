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Hitzewelle ist vorbei

Schauer, Gewitter: Mit Xenia wird´s ungemütlich

Steiermark
09.09.2026 16:00
Regnet´s? Das haben wir uns ja grad noch nach vielen Wochen Dürre herbei gesehnt.
Regnet´s? Das haben wir uns ja grad noch nach vielen Wochen Dürre herbei gesehnt.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Das ist ein scharfer Kontrast zur extremen Hitze der letzten Monate: Ein ausgedehntes Tief bringt den Steirern Schauer, Gewitter und Abkühlung.

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Einen letzten Gruß vom Sommer gab es heute ja vor allem  in den östlichen und südöstlichen Teilen der Steiermark: Da heizte die Sonne unser Land noch einmal auf bis zu 30 Grad auf. Dann ging sie unter – und mit ihr die Gluthitze der vergangenen Monate. Flächenweise kam es bereits zu Schauern und Gewittern, „diese spürbare Veränderung ist einem ausgedehnten Tief von der Ostsee her geschuldet“, erklärt Konstantin Brandes vom Wetterexperten Ubimet. „Es wurde Xenia benannt und bringt uns eine Kaltfront.“

Herbstliche Vorboten in der Steiermark

Diese sollte man in der Nacht auf Morgen und am Donnerstag  dann überall zu spüren bekommen. „Auf mehr als 20 Grad dürfte das Thermometer nirgends steigen, dazu wird es wechselhaft, regnerisch und eben frisch“, so Brandes. Vorboten des Herbstes, der meteorologisch am 1. September ins Land gezogen ist. Astronomisch beginnt er am 23. September mit der Tag- und Nachtgleiche. Auch für Freitag erwartet Brandes keine Änderungen.

Mit dem Herbst ergeben sich in der Steiermark aber auch wunderbare Ausblicke
Mit dem Herbst ergeben sich in der Steiermark aber auch wunderbare Ausblicke(Bild: Steiermark Tourismus/Kump)

Ein buchstäblicher Lichtblick tut sich aber in Richtung Wochenende auf: „Da wird es tendenziell wärmer, mit zirka 20 bis 25 Grad, es könnten sich auch 27 noch ausgehen.“

Natürlich hoffen alle, dass uns der Wettergott nicht das Aufsteirern am 19 und 20. September, präsentiert von der „Krone“, geliebt von Zehntausenden, verhagelt! Brandes: „Das ist noch zu lange für eine seriöse Prognose. Aber eine vorsichtige erste Tendenz: Da wird das Wetter gut.“

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