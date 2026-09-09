Schauer, Gewitter: Mit Xenia wird´s ungemütlich

Einen letzten Gruß vom Sommer gab es heute ja vor allem in den östlichen und südöstlichen Teilen der Steiermark: Da heizte die Sonne unser Land noch einmal auf bis zu 30 Grad auf. Dann ging sie unter – und mit ihr die Gluthitze der vergangenen Monate. Flächenweise kam es bereits zu Schauern und Gewittern, „diese spürbare Veränderung ist einem ausgedehnten Tief von der Ostsee her geschuldet“, erklärt Konstantin Brandes vom Wetterexperten Ubimet. „Es wurde Xenia benannt und bringt uns eine Kaltfront.“