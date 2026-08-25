Jugendliche flüchteten mit E-Moped vor Polizei

Jugendliche hatte Drogen dabei

Am Lendplatz wollte ein Passant den Mopedlenker anhalten. Dieser fuhr jedoch auf den Passanten zu, wodurch dieser zur Seite springen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Auf der Keplerbrücke warf einer der beiden schließlich eine geringe Menge an Drogen und ein Handy auf die Fahrbahn. Während der Verfolgung fuhr der 16-Jährige in der Grillparzerstraße sowie in der Kreuzgasse immer wieder auf die Beamten zu, die ihn zum Anhalten bringen wollten.