Jugendliche flüchteten mit E-Moped vor Polizei

Zwei Jugendliche entzogen sich am Montag einer polizeilichen Anhaltung in Graz und flüchteten mit einem E-Moped. Am Weg warf einer der beiden ein Drogenpäckchen und ein Handy auf die Fahrbahn. Beide konnten von der Polizei gestellt werden. Sie wurden angezeigt.
In Graz kam es am Montagabend zu einer rasanten Verfolgungsjagd. Gegen 19.30 Uhr wollten Polizisten zwei Personen auf einem E-Moped anhalten, die auf ihrer Fahrt eine Sperrlinie überfahren hatten. Der 16-jährige Lenker aus Graz sowie sein 17-jähriger Sozius, ebenfalls aus Graz, reagierten aber nicht auf die per Lautsprecher beorderte Aufforderung zum Anhalten. Stattdessen fuhren die beiden Jugendlichen mit überhöhter Geschwindigkeit davon.
Jugendliche hatte Drogen dabei
Am Lendplatz wollte ein Passant den Mopedlenker anhalten. Dieser fuhr jedoch auf den Passanten zu, wodurch dieser zur Seite springen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Auf der Keplerbrücke warf einer der beiden schließlich eine geringe Menge an Drogen und ein Handy auf die Fahrbahn. Während der Verfolgung fuhr der 16-Jährige in der Grillparzerstraße sowie in der Kreuzgasse immer wieder auf die Beamten zu, die ihn zum Anhalten bringen wollten.
Schließlich versuchte der Sozius sein Glück zu Fuß, woraufhin er aber angehalten werden konnte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der 16-Jährige beendete seine Flucht in einem Taxi, in dem er von den Polizisten aufgegriffen wurde. Das E-Moped sowie die Drogen wurden sichergestellt. Beide Jugendlichen wurden angezeigt.
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