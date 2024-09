Ländle-Ass Maxi Taucher bei Weltstar Jannik Sinner

Im Juni holte er schon Einzel- und Doppeltitel bei den French Open in Paris, insgesamt sieben Turniersiege feierte Maxi in dieser Saison bereits. Und das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. „Ich habe gelernt, dass ich noch härter an mir arbeiten muss. Aber ich bin noch jung – ich habe viel Zeit, um ein besserer Tennisspieler zu werden“, sagt Taucher.