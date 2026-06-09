Pächter der Schaumrolle wartet mit Konzept auf

Die Schaumrolle und das Spittaler Strandbad am Südufer des Millstätter Sees haben einen neuen Pächter. Die Betreiberfamilie, die in der Gastro-Branche nicht unbekannt ist, hat einiges vor. Der Ort soll ein neuer Treffpunkt werden. Auch kulturelle Events sind geplant.
Wortwörtlich noch in letzter Sekunde konnte für das Strandbad Spittal am MIllstätter See ein Pächter gefunden werden. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Pächter mit viel Erfahrung für unser Strandbad gewinnen konnten. Das vorgelegte Konzept hat überzeugt und bietet eine gute Grundlage für eine mögliche langfristige Partnerschaft“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.
Familie Dietrich Lampel & Sophie GesbR werden ab 17. Juni den Gastrobetrieb eröffnen. „Lampel und seine beiden Töchter Sophie und Lilly haben bereits über mehrere Jahre die Strandbar „dA FRITZ“ beim privaten Strandbad Friessner am Afritzer See geführt“, freut man sich in der Stadt Spittal.
Schaumrolle wird zur See-Lounge
Die Schaumrolle soll als eine Art See-Lounge mit kleinen, aber feinen Imbissen und hausgemachten Mehlspeisen für die Strandbadbesucher dienen. „Besonderer Wert wird auf hochwertige Produkte von regionalen Partnern gelegt. Zudem sind Themenwochenenden mit feiner Kochkunst vorgesehen“, erzählt Köfer.
Kulturelle Akzente, Kunst, Musik und mehr
„Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung. Die wunderschöne Location am Millstätter See hat enormes Potenzial und wir sind überzeugt, den Betrieb wirtschaftlich und gleichzeitig mit hoher Qualität führen zu können“, sagt Dietrich Lampel und fügt hinzu: „Auch kulturell wollen wir wieder Akzente setzen. Künftig sollen Veranstaltungen mit Musikern, Künstlern, Philosophen und weiteren interessanten Persönlichkeiten stattfinden.“
Am 19. Juni, 15 Uhr, findet schon das erste Event statt.
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