Pächter der Schaumrolle wartet mit Konzept auf

Wortwörtlich noch in letzter Sekunde konnte für das Strandbad Spittal am MIllstätter See ein Pächter gefunden werden. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Pächter mit viel Erfahrung für unser Strandbad gewinnen konnten. Das vorgelegte Konzept hat überzeugt und bietet eine gute Grundlage für eine mögliche langfristige Partnerschaft“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.

Familie Dietrich Lampel & Sophie GesbR werden ab 17. Juni den Gastrobetrieb eröffnen. „Lampel und seine beiden Töchter Sophie und Lilly haben bereits über mehrere Jahre die Strandbar „dA FRITZ“ beim privaten Strandbad Friessner am Afritzer See geführt“, freut man sich in der Stadt Spittal.