Sieg für Stigger im Cross-Country von Nove Mesto!

Die Tirolerin Laura Stigger hat sich den Sieg im olympischen Cross-Country-Rennen beim Mountainbike-Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) geholt!
Die 25-Jährige setzte sich klar vor der Schwedin Jenny Rissveds und der Schweizerin Sina Frei durch. Im Short Track am Samstag war Stigger Zweite geworden. Mona Mitterwallner kam am Sonntag auf Platz 31. Beide sind als nächstes auf Weltcup-Ebene von 12. bis 14. Juni in Saalfelden-Leogang zu sehen.
„Ich hatte so viel Spaß, ich liebe diesen Kurs!“
„Ich bin einfach mein Tempo gegangen, habe meinem Gefühl vertraut. Es fühlt sich so gut an, der erste Weltcup-Sieg in Europa für mich, das klingt verrückt“, sagte Stigger, die erklärte, dass sie auf den letzten Metern vor der unglaublichen Kulisse Gänsehaut bekommen hatte. „Ich hatte so viel Spaß, ich liebe diesen Kurs.“
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