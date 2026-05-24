Sieg für Stigger im Cross-Country von Nove Mesto!

„Ich hatte so viel Spaß, ich liebe diesen Kurs!“

„Ich bin einfach mein Tempo gegangen, habe meinem Gefühl vertraut. Es fühlt sich so gut an, der erste Weltcup-Sieg in Europa für mich, das klingt verrückt“, sagte Stigger, die erklärte, dass sie auf den letzten Metern vor der unglaublichen Kulisse Gänsehaut bekommen hatte. „Ich hatte so viel Spaß, ich liebe diesen Kurs.“