Rekord-Premiere für Schuler im Götzner Mösle

Wie schon am Samstag mit ihrer tollen Leistung über die 100 Meter Hürden startet Schuler auch am Sonntag richtig stark in den Wettkampftag. Ihren ersten Weitsprung-Versuch landete „Kiki“ bei soliden 5,82 Meter, die Gefahr eines „Salto Nullo“ war gebannt und so konnte sie Risiko nehmen - das sich auszahlte. Mit Versuch Nummer zwei durchbrach die Hörbranzerin erstmals in einem Wettkampf die magische 6-Meter-Marke: 6,02! Bei ihrem Anfang Mai in Grosetto aufgestellten Rekord war sie bei 5,99 Metern gelandet. Für die drei Extra-Zentimeter gab es zehn Punkte mehr als Italien, womit Schuler nach fünf von sieben Disziplinen 37 Punkten besser lag, als beim Rekord.