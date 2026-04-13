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Nach Addo-Rauswurf

„WM-Dauergast“ wird neuer Ghana-Trainer

Fußball International
13.04.2026 23:20
Carlos Queiroz
Carlos Queiroz(Bild: AP/Pavel Golovkin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der WM-Starter Ghana hat den Portugiesen Carlos Queiroz am Montag zum neuen Teamchef bestellt. Der 73-Jährige ist damit zum fünften Mal in Folge bei einer WM-Endrunde dabei.

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2010 scheiterte er mit Portugal im Achtelfinale an Spanien. 2014, 2018 und 2022 verpasste Queiroz mit dem Iran den Vorstoß in die K.-o.-Phase. Ghanas Fußballverband hatte sich nach den Testspiel-Niederlagen gegen Österreich und Deutschland von Trainer Otto Addo getrennt.

Lesen Sie auch:
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Weitere Stationen als Nationaltrainer waren für Queiroz die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Kolumbien, Ägypten, Katar und zuletzt Oman. Ghana trifft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko in den Gruppenspielen auf England, Kroatien und Panama.

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