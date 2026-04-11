Children Have Been Unable to Enroll in School for Years

The dispute between an Upper Austrian family and the state’s Department of Education can be described as a never-ending story. In the 2021–2022 school year, the son and daughter were registered for homeschooling but did not take the mandatory external student exam. Consequently, on July 20, 2022, the education authority ordered them to attend a public school or a private school with public status. However, the parents refused to accept this and filed a complaint with the Federal Administrative Court (BVwG)—but to no avail, as the BVwG dismissed the complaint on August 30.