Handbremse vergessen: Von eigenem Auto überrollt

Der 67-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen hielt aus unbekannter Ursache gegen 23:55 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in Pichlern an und stieg aus. Dabei vergaß er aber, die Handbremse zu ziehen – und augenscheinlich war auch kein Gang eingelegt. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf, das Fahrzeug setzte sich selbstständig in Bewegung.