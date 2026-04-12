Handbremse vergessen: Von eigenem Auto überrollt

Folgenschwere Unanchtsamkeit auf der Turracher Bundesstraße bei Pichlern: Weil ein 67-Jähriger weder die Feststellbremse betätigt, noch einen Gang eingelegt hatte, wurde der Lenker von seinem eigenen Wagen erfasst und schwer verletzt. Ein Autofahrer leistete Erste Hilfe.
Der 67-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen hielt aus unbekannter Ursache gegen 23:55 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in Pichlern an und stieg aus. Dabei vergaß er aber, die Handbremse zu ziehen – und augenscheinlich war auch kein Gang eingelegt. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf, das Fahrzeug setzte sich selbstständig in Bewegung.
Der Lenker wurde vom eigenen Pkw erfasst, zu Boden gestoßen und in Folge teilweise überrollt. Während das Unfallopfer schwer verletzt am Boden liegen blieb, rollte das führerlose Auto schließlich weiter – quer über die gesamte Fahrbahn und direkt in die Mauer eines Wohnhauses sowie gegen ein geparktes Auto.
Zivilcourage
Ein nachfolgender Pkw-Lenker entdeckte wenig später den Schwerverletzten auf der Fahrbahn und zeigte Zivilcourage: Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Das 67-jährige Unfallopfer wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
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