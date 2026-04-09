Tochter (4) gegen Auto gestoßen? Polizei ermittelt

Vater ausgeforscht, Zeugen gesucht

Offenbar hätten das auch andere Augenzeugen so gesehen, sprich, den Tathergang ebenfalls so wahrgenommen. Inzwischen konnte der Vater von der Polizei ausgeforscht werden. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben hoffen die Ermittler jetzt, dass sich auch die anderen Zeugen melden, um den Sachverhalt klären zu können.