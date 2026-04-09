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Vater im Visier

Tochter (4) gegen Auto gestoßen? Polizei ermittelt

Tirol
09.04.2026 11:13
Beim Parkplatz des Großhandelsbetriebes in Rum bei Innsbruck soll es zu dem Vorfall gekommen ...
Beim Parkplatz des Großhandelsbetriebes in Rum bei Innsbruck soll es zu dem Vorfall gekommen sein (Archivbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

War es nur ein unglückliches Versehen oder pure Absicht? Ein Vorfall auf dem Parkplatz eines Großhandelsbetriebes in Rum bei Innsbruck, der bereits einige Wochen zurückliegt, beschäftigt die Polizei. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Mann und dessen vierjährige Tochter.

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Was geschah am 14. März am Parkplatz des Großhandelsbetriebes „Metro“ in der Rumer Siemensstraße wirklich? Dazu gibt es unterschiedliche bzw. widersprüchliche Angaben. Ein Mann, der seine vierjährige Tochter am Arm hatte, soll beim Vorbeigehen sein eigenes Auto touchiert haben.

Zitat Icon

Aus Sicht einer Zeugin habe der Mann überfordert gewirkt und seine Tochter vorsätzlich gegen das Heck seines Pkw gestoßen.

Ermittler von der Polizei

Eine Augenzeugin sah dies jedoch ganz anders. „Aus ihrer Sicht habe der Mann überfordert gewirkt und seine Tochter vorsätzlich gegen das Heck seines Pkw gestoßen“, schildern die Ermittler. Deshalb habe die Frau letztlich auch Anzeige bei der Polizei erstattet.

Vater ausgeforscht, Zeugen gesucht
Offenbar hätten das auch andere Augenzeugen so gesehen, sprich, den Tathergang ebenfalls so wahrgenommen. Inzwischen konnte der Vater von der Polizei ausgeforscht werden. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben hoffen die Ermittler jetzt, dass sich auch die anderen Zeugen melden, um den Sachverhalt klären zu können.

Allfällige Zeugen sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Hall in Tirol (Telefonnummer: 059 133/7110) in Verbindung setzen.

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