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25 Jahre Haft drohen

Prozess um Maradonas Tod wird neu aufgerollt

Fußball International
13.04.2026 12:22
Diego Maradona
Diego Maradona(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fünfeinhalb Jahre nach dem Tod von Diego Maradona steht das medizinische Team der argentinischen Fußball-Legende ab Dienstag erneut vor Gericht. Der Prozess muss neu aufgerollt werden, nachdem das bisherige Verfahren nach 21 Verhandlungstagen im Mai vergangenen Jahres für nichtig erklärt worden war. 

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Zuvor war eine Richterin der dreiköpfigen Kammer wegen ihrer Mitarbeit an einem nicht genehmigten Dokumentarfilm über den Prozess wegen Befangenheit vom Dienst suspendiert worden.

(Bild: GEPA)

  Nun müssen sich in San Isidro nördlich von Buenos Aires sieben Ärzte und Pfleger von Maradona vor Gericht verantworten. Der Prozess dürfte sich über Monate hinziehen. Zunächst wurden zwei Verhandlungstage pro Woche angesetzt, es sollen insgesamt rund 90 Zeugen vernommen werden.

Angeklagten drohen bis zu 25 Jahre Haft
Die Staatsanwaltschaft wirft Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque, seiner Psychiaterin Agustina Cosachov und einem Psychologen, einem weiteren Arzt, der medizinischen Koordinatorin der Krankenversicherung und zwei Pflegern Totschlag vor. Alle Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafen von bis zu 25 Jahren. Gegen eine weitere Krankenschwester wird in einem abgetrennten Prozess verhandelt.

(Bild: Kronen Zeitung)

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  Maradona war am 25. November 2020 in einer privaten Wohnanlage im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Wenige Wochen zuvor hatte er sich einer Gehirnoperation unterzogen. Nach Einschätzung der Ermittler waren bei der häuslichen Pflege des gesundheitlich schwer angeschlagenen Weltmeisters von 1986 massive Fehler gemacht worden.

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„Wir werden es schaffen“
Das Verfahren wird in dem südamerikanischen Land aufmerksam verfolgt. Maradona ist in Argentinien ein Nationalheld und wird von vielen Menschen fast schon religiös verehrt. „Wir werden es schaffen. Dir wird die Gerechtigkeit zuteilwerden, die du verdienst, und alle, die uns ohne dich zurückgelassen haben, werden dafür bezahlen“, schrieb Maradonas Tochter Gianinna auf Instagram, als der Termin für den neuen Prozess bekanntgegeben wurde.

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