Prozess um Maradonas Tod wird neu aufgerollt

„Wir werden es schaffen“

Das Verfahren wird in dem südamerikanischen Land aufmerksam verfolgt. Maradona ist in Argentinien ein Nationalheld und wird von vielen Menschen fast schon religiös verehrt. „Wir werden es schaffen. Dir wird die Gerechtigkeit zuteilwerden, die du verdienst, und alle, die uns ohne dich zurückgelassen haben, werden dafür bezahlen“, schrieb Maradonas Tochter Gianinna auf Instagram, als der Termin für den neuen Prozess bekanntgegeben wurde.