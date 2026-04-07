Curse Broken
Tagger Claims First ÖTV Singles Title in Linz Since 2013!
Lilli Tagger won her Linz debut at the WTA 500 tournament during the Upper Austria Ladies!
The 18-year-old from East Tyrol defeated former world No. 2 Paula Badosa of Spain 6-4, 7-6(5) in 2 hours and 7 minutes at the sold-out Design Center, which was packed with 2,500 fans. She ended the “Austrian curse” in Linz and secured the first red-white-red singles victory since 2013. The young tennis star will face third-seeded Russian Lyudmila Samsonova on Thursday.
Tagger Shows Her Potential
In front of her coach Francesca Schiavone and enthusiastic fans, Lilli Tagger proved that the hype surrounding her is well-founded. The teenager with great potential didn’t let a 1-3 deficit in the first set rattle her and even managed the decisive break at 5-4 in the first set. She fended off a break point and then converted the second set point to win 6-4.
Mayr-Achleitner finally replaced
Tagger then pulled ahead 4-0, but Badosa didn’t give up and closed the gap to 3-4. Tagger then led 5-3 and 0-30 on the current No. 102’s serve, but Badosa rallied and tied the score at 5-5. Tagger showed nerves of steel, securing the break to make it 6-5, but then allowed her opponent to tie the score at 6-6 with two points left to win. In a nail-biting tiebreak, Tagger came out on top.
No Austrian woman had managed to win even a single round in Linz since Patricia Mayr-Achleitner 13 years ago (who was eliminated in the quarterfinals at the time). Tagger broke the curse and also showed why she had recently won one round each at Indian Wells and Miami after receiving wildcards.
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