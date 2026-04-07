Tagger Claims First ÖTV Singles Title in Linz Since 2013!

Tagger Shows Her Potential

In front of her coach Francesca Schiavone and enthusiastic fans, Lilli Tagger proved that the hype surrounding her is well-founded. The teenager with great potential didn’t let a 1-3 deficit in the first set rattle her and even managed the decisive break at 5-4 in the first set. She fended off a break point and then converted the second set point to win 6-4.