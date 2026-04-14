Über 400 Einsätze: Polizei rettet täglich Leben

Aufklärung und einfache Maßnahmen

Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die Zusammenarbeit mit dem Verein PULS, der sich dem Kampf gegen den plötzlichen Herztod verschrieben hat. Gemeinsam setzt man auf Aufklärung und einfache Maßnahmen, die jeder setzen kann: Notruf absetzen, sofort mit der Herzdruckmassage beginnen und – wenn möglich – einen Defibrillator einsetzen.