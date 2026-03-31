Verein präsentiert Plan für vierstöckige Moschee

Gebäude zu wuchtig?

„Der Ortsbildbeirat des Landes muss unbedingt einbezogen werden. Das Gebäude fällt viel zu wuchtig aus. Außerdem darf das Einfahrtstor zur Stadt nicht so orientalisch aussehen, selbst wenn kein Minarett geplant ist“, meint Stadtrat Rainer Widmann von der Bürgerliste WIFF. Zudem weist er auf einen möglichen Parkplatz-Engpass hin – 40 Stellmöglichkeiten im Keller und 20 vor der Moschee seien zu wenig. „Am liebsten wäre mir der Bau auf einem anderen Grundstück“, so Widmann, der mit einer Anfrage an SP-Stadtchef Christian Gratzl die Moscheen-Debatte entfachte.