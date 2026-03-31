Mehr als 4000 Fahrzeuge ins Radar-Visier genommen

Ein Drogenlenker

Bei zwei Fahrzeugen lagen derart schwerwiegende Mängel vor, dass „Gefahr im Verzug“ bestand, weshalb die Kennzeichen an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurden. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle hielten die Polizisten zudem einen Fahrzeuglenker an, der keine gültige Lenkberechtigung besaß und unter Einfluss von Suchtmitteln stand.