Alko-Lenkerin in rauchendem Schrott-Pkw gestoppt

Da trauten die Beamten ihren Augen kaum: Mit überhöhter Geschwindigkeit und mit einem stark rauchenden Pkw fuhr eine Lenkerin Sonntagnachmittag durch Hall in Tirol. Als sie das Fahrzeug stoppten, wurde das ganze Ausmaß des Vergehens sichtbar.
Am Sonntag gegen 17.45 Uhr sah die Besatzung einer Polizeistreife, wie eine 52-jährige Österreicherin mit einem stark rauchenden Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit in Hall in Tirol von der Bahnhofstraße in die Bundesstraße einbog.
Starke Alkoholisierung
Bei einer anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde mit der Lenkerin ein Alkotest durchgeführt, bei dem eine starke Alkoholisierung festgestellt wurde. Der Frau wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.
Aufgrund der Mängel am Pkw wurden ebenfalls die Kennzeichen und der Zulassungsschein abgenommen. Eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde folgt.
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