Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geplante Justizreform

„Es könnte ähnliche Probleme wie in Italien geben“

Innenpolitik
24.03.2026 17:45
Die Justitia steht als Sinnbild für Recht und Gerechtigkeit – in Italien wollte man die Justiz ...
Die Justitia steht als Sinnbild für Recht und Gerechtigkeit – in Italien wollte man die Justiz reformieren, in Österreich steht das noch am Plan.(Bild: AnnaStills - stock.adobe.com)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Eine knappe Mehrheit hat bei einem zweitägigen Referendum in Italien gegen Pläne von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gestimmt – eine harte Niederlage. Genau beobachtet wurde das Vorhaben mit Blick auf die geplante Bundesstaatsanwaltschaft aus Österreich.

0 Kommentare

Die Justizreform war ein zentrales Projekt ihrer Regierung, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni musste ihren bislang größten Rückschlag hinnehmen.

Bei einem Referendum lehnten 54 Prozent der Italiener Melonis Vorhaben ab. Die Reform hätte unter anderem vorgesehen, die bislang gemeinsame Laufbahn von Richtern und Staatsanwälten zu trennen sowie den obersten Justizrat in zwei getrennte, selbstverwaltete Gremien umzubauen. „Schade, dass die Opposition besser mobilisiert hat“, kommentiert FPÖ-Nationalrat Christian Ragger, der als Anwalt in beiden Ländern tätig ist.

Gerade diese enge Verbindung innerhalb der italienischen Justiz sieht Ragger kritisch: Da Richter und Staatsanwälte gemeinsam ausgebildet werden und sich weitgehend selbst verwalten, habe sich „ein Staat im Staat“ entwickelt. Als Folge nennt er unter anderem strukturelle Probleme wie rund 4,5 Millionen anhängige Verfahren und durchschnittlich acht Jahre Verfahrensdauer in erster Instanz – ein Zeichen für Ineffizienz und fehlende Kontrolle. „In Österreich diskutiert die Regierung jetzt darüber, genau das zu tun, was in Italien nicht funktioniert“, warnt Ragger vor der geplanten Bundesstaatsanwaltschaft

Zitat Icon

Die Justiz in Italien hat sich verselbstständig. In Österreich diskutiert die Regierung jetzt darüber, genau das zu tun, was in Italien nicht funktioniert.

Christian Ragger, FPÖ-Nationalrat und Anwalt

Bild: Uta Rojsek-Wiedergut

Es drohen ähnliche Probleme wie in Italien
Vor diesem Hintergrund zeigt sich eine direkte Parallele zur österreichischen Debatte: Während Meloni versucht hat, ein „verselbstständigtes“ System zu reformieren, diskutiert Österreich mit der Bundesstaatsanwaltschaft über einen Schritt, der genau in diese Richtung gehen könnte. Die geplante Reform zielt zwar darauf ab, die Staatsanwaltschaft unabhängiger von politischer Weisung zu machen – Kritiker wie Ragger warnen jedoch, dass dadurch ähnliche Probleme wie in Italien entstehen könnten.

Besonders skeptisch sieht er auch das geplante Bestellungsverfahren: Wer die Kommission einsetzt, die künftig Bundesstaatsanwälte vorschlagen soll, sei selbst politisch beeinflusst. Ein Dreiersenat, wie von der Regierung angedacht, löse dieses Grundproblem nicht: „Dann braucht man es gleich garnicht machen!“, so der erfahrene Jurist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
24.03.2026 17:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
133.057 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
113.194 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
107.489 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3087 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1058 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
946 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
Betrug publik gemacht
Dutzende Fake-Accounts zermürben Bürgermeister
Kunaseks Konter
Spritpreisbremse: Das doppelte Spiel der FPÖ
Geplante Justizreform
„Es könnte ähnliche Probleme wie in Italien geben“
Behörde schreitet ein
FPÖ-Aktion hat nun Folgen für Tankstellenpächter
Sparmaßnahme
Ländle-Kindergärten: Kürzungen sorgen für Kritik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf