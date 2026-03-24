„Es könnte ähnliche Probleme wie in Italien geben“

Gerade diese enge Verbindung innerhalb der italienischen Justiz sieht Ragger kritisch: Da Richter und Staatsanwälte gemeinsam ausgebildet werden und sich weitgehend selbst verwalten, habe sich „ein Staat im Staat“ entwickelt. Als Folge nennt er unter anderem strukturelle Probleme wie rund 4,5 Millionen anhängige Verfahren und durchschnittlich acht Jahre Verfahrensdauer in erster Instanz – ein Zeichen für Ineffizienz und fehlende Kontrolle. „In Österreich diskutiert die Regierung jetzt darüber, genau das zu tun, was in Italien nicht funktioniert“, warnt Ragger vor der geplanten Bundesstaatsanwaltschaft.