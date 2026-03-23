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Rote Abstürze | Wir werden was erleben

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(Bild: APA/dpa/Rolf Vennenbernd)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Rote Abstürze. Nein, es sind wahrlich nicht die Tage der Sozialdemokraten. Der Deutschen garantiert nicht. Am Sonntag ging ihnen nicht nur das Bundesland Rheinland-Pfalz, das sie jahrzehntelang als stärkste Partei regiert hatten, mit einem Minus von fast zehn Prozentpunkten verloren. Verloren ging am Sonntag der SPD auch die Stadt München, wo sie – mit einer kurzen Unterbrechung Ende der 70-er/Anfang der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts - seit Ewigkeiten regiert hatte. Jetzt zieht ein Grüner in das Münchner Rathaus ein. Rote Abstürze rundherum – auch vor zwei Wochen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, wo die SPD ihre schon unrühmlichen 10 Prozent nochmals halbierte – und nur noch knapp den Einzug in den Landtag schaffte. Doch was kümmert uns das in Österreich?

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Wir werden was erleben. Die Abstürze der Roten in Deutschland – ein „Vorbild“ für Österreich: Meist entwickelten sich die Schwesterparteien SPD und SPÖ im Laufe der Geschichte ganz ähnlich. Nicht nur, als im Windschatten des ersten deutschen SPD-Kanzlers Willy Brandt hierzulande Bruno Kreisky die Macht übernahm. Auch heute entwickeln sich die politischen Landschaften in Deutschland und Österreich mehr oder weniger parallel. Den Christlich-Sozialen, also der Union in Deutschland und der Volkspartei in Österreich geht es schlecht, SPD und SPÖ noch schlechter, während AfD und FPÖ Höhenflüge erleben. Ja, geht es so weiter, dann werden Deutsche wie Österreicher noch etwas erleben.

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