Rote Abstürze | Wir werden was erleben

Rote Abstürze. Nein, es sind wahrlich nicht die Tage der Sozialdemokraten. Der Deutschen garantiert nicht. Am Sonntag ging ihnen nicht nur das Bundesland Rheinland-Pfalz, das sie jahrzehntelang als stärkste Partei regiert hatten, mit einem Minus von fast zehn Prozentpunkten verloren. Verloren ging am Sonntag der SPD auch die Stadt München, wo sie – mit einer kurzen Unterbrechung Ende der 70-er/Anfang der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts - seit Ewigkeiten regiert hatte. Jetzt zieht ein Grüner in das Münchner Rathaus ein. Rote Abstürze rundherum – auch vor zwei Wochen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, wo die SPD ihre schon unrühmlichen 10 Prozent nochmals halbierte – und nur noch knapp den Einzug in den Landtag schaffte. Doch was kümmert uns das in Österreich?