Brettspiele für die Osterfeiertage gewinnen

Spiele für kleine Osterabenteurer

Bei „Matsch-Quatsch“ schlüpfen die Jüngsten in die Rolle von Quatsch-Monstern oder helfen dem Matsch dabei, die Figuren in den Pfützen verschwinden zu lassen. Der dreidimensionale Aufbau schult erstes Regelverständnis, Aufmerksamkeit und Teamgeist. Das robuste Material ist auf Kinder ab drei Jahren ausgelegt und eignet sich auch für den Vorschulbereich.