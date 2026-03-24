Brettspiele für die Osterfeiertage gewinnen

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür, und viele Familien suchen nach frischen Ideen für gemeinsame Stunden abseits des Alltags. Drei neue Spielwelten bringen Bewegung, Kreativität und Köpfchen ins Osternest und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!
Kinder lieben es, in fremde Welten einzutauchen – ob mit Fantasiefiguren, bekannten Serienhelden oder kniffligen Denkaufgaben. Rund um die Feiertage bieten sich Gesellschaftsspiele als gemeinsame Familienzeit an, bei der Groß und Klein zusammenkommen.
Spiele für kleine Osterabenteurer
Bei „Matsch-Quatsch“ schlüpfen die Jüngsten in die Rolle von Quatsch-Monstern oder helfen dem Matsch dabei, die Figuren in den Pfützen verschwinden zu lassen. Der dreidimensionale Aufbau schult erstes Regelverständnis, Aufmerksamkeit und Teamgeist. Das robuste Material ist auf Kinder ab drei Jahren ausgelegt und eignet sich auch für den Vorschulbereich.
Der „Peppa Wutz Zug“ bringt die Figuren Peppa und George direkt auf die BRIO-Schienen. Die Lok samt Waggons bietet Platz für Freunde, Gepäck und Zubehör und lässt sich durch die Magnetkupplungen in bestehende BRIO World Sets integrieren. So entstehen immer neue Strecken und Geschichten – ideal für Kinder ab drei Jahren.
Mit „Minecraft Cave Adventure“ verwandelt sich die bekannte Blockwelt in ein haptisches Denkspiel. Aus Stein- und Lavablöcken entsteht ein 3D-Labyrinth, durch das ein sicherer Weg zur Schatzkammer gebaut werden muss. 40 Aufgaben mit steigendem Schwierigkeitsgrad fördern strategisches Denken bei Kindern ab acht Jahren – ganz ohne Bildschirm.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost jeweils 2 Exemplare der genannten Spiele. Wählen Sie einfach das gewünschte Spiel aus und mit ein wenig Glück sind Sie einer der Gewinner. Teilnahmeschluss ist der 30.03, 09:00 Uhr.
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