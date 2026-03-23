Ganz knappes „Ja“ für umstrittenes Gemeindeamt

Lange wurde über den Neubau des Gemeindezentrums in Siegmundsherberg, Bezirk Horn, diskutiert. Zu teuer, zu groß, das Grundstück gehört dem Bürgermeister lauteten nur einige der Kritikpunkte, die vor allem die FPÖ immer wieder aufzeigte. Gestern wurde die Bevölkerung dazu befragt. Und das Ergebnis – bei hoher Beteiligung von 73 Prozent – fiel äußerst knapp aus: 515 Stimmen dafür, 500 waren dagegen.