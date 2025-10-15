Neues Gemeindezentrum auf Areal des Ortschefs

FPÖ kritisiert „Grundstücksdeal“ zwischen Bürgermeister und WAV

Seit heuer ist jedoch die FPÖ mit drei Mandataren im Gemeinderat vertreten. Und diese sind mit dem Projekt so gar nicht einverstanden. Die Hauptkritik: Das Grundstück, auf dem das Gemeindezentrum samt Veranstaltungssaal, Bibliothek, Gastronomie und 14 Wohnungen entstehen soll, gehörte dem ÖVP-Bürgermeister selbst. Dieser verkaufte es an die WAV – die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft – und die Gemeinde kauft es nun wieder zurück. Warum der Ortschef es nicht direkt an die Gemeinde verkauft hat? „Damit er nicht bekannt geben muss, wie viel er für das Grundstück bekommen hat“, mutmaßt FPÖ-Obmann Thomas Wanitschek.