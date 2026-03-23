Was bei einem Wechsel des Schulsprengels gilt

Der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule stellt für viele Kinder einen wichtigen Schritt dar. Während für Mittelschulen seit dem Schuljahr 2017/2018 ein landesweiter Berechtigungssprengel gilt, müssen Eltern einen Antrag stellen, wenn sie ihr Kind in eine sprengelfremde Volks- Sonder- oder Polytechnische Schule schicken möchten. Denn Voraussetzung ist, dass sich die betroffenen Gemeinden einig werden – also die Sprengelgemeinde bereit ist, an die sprengelfremde den sogenannten Gastschulbeitrag zu leisten.

Niemand weiß, wie viele tatsächlich betroffen sind

Wie viele oberösterreichische Kinder insgesamt sprengelfremde Schulen besuchen, lässt sich laut Bildungsdirektion nicht beantworten. Denn bei der Schulbehörde landen Ansuchen nur, wenn sich die Eltern und Gemeinde nicht einig werden – weil beispielsweise die Gastschulbeiträge nicht übernommen werden.